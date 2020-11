Actualidade

O Monverde Wine Experience Hotel, em Amarante venceu na categoria de alojamento nos prémios Best Of Wine Tourism, que destacam a inovação e excelência no enoturismo nas dez maiores regiões vinícolas do mundo.

"Num ano fortemente marcado pela exigência da excelência e da inovação, esta distinção reveste-se de uma importância ainda maior, uma vez que nos motiva a continuar a apostar em novas ofertas, melhores experiências e objetivos mais ambiciosos para que o Monverde Wine Experience Hotel se mantenha no topo das referências internacionais em enoturismo", refere Miguel Ribeiro, diretor-geral do Monverde Wine Experience Hotel, citado num comunicado.

O júri internacional constituído por representantes de todas as regiões ou cidades-membro da 'Great Wine Capitals Global Network', distinguiu aquela unidade hoteleira como 'Global Winner' tem por base critérios como a qualidade dos serviços e instalações, a inovação e a originalidade da oferta e o impacto no desenvolvimento do enoturismo e da Região dos Vinhos Verdes.