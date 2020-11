Actualidade

A Câmara de Energia Africana (CEA) alertou hoje que os preços baixos do petróleo podem originar atrasos na exploração de novos poços em África e particularmente em Angola e defendeu um novo regime fiscal para atrair investidores.

"A maioria dos projetos que estava pronto para aprovação foi planeado assumindo um preço de 55 a 60 dólares por barril, por isso o facto de o preço rondar atualmente os 40 dólares significa más notícias, principalmente porque as principais decisões de investimento precisam do preço nos 45 dólares para dar lucro ['breakeven'], e alguns até nos 60 dólares", lê-se no relatório sobre Perspetivas da Energia em África.

No relatório da CEA com o apoio técnico da Rystad Energy, enviado esta tarde aos investidores, os especialistas escrevem que "a ENI e a ExxonMobil já disseram que vão focar-se no desenvolvimento de projetos com um preço de 'breakeven' menor que 35 dólares e o desenvolvimento do poço Agogo em Angola enfrenta um adiamento devido ao seu preço de 45 dólares por barril".