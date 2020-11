Actualidade

A presidência alemã do Conselho da União Europeia anunciou que alcançou hoje "um acordo político" com os negociadores do Parlamento Europeu em torno do orçamento plurianual para 2021-2027, que será reforçado em 16 mil milhões de euros.

Em comunicado divulgado hoje à tarde, a presidência rotativa do Conselho - que representa os Estados-membros - aponta que "o acordo foi alcançado após consultas intensas com o Parlamento e a Comissão, em curso já desde o final de agosto", e contempla um reforço orçamental para diversos programas da UE, incluindo o Horizonte Europa, Erasmus+ e EU4Health, tal como exigiam os eurodeputados, mas respeitando os "tetos máximos" impostos pelo Conselho.

Grande parte das novas verbas serão provenientes das multas impostas a empresas por violações em matéria de concorrência.