Nagorno-Karabakh

O Irão saudou hoje o acordo concluído na segunda-feira no enclave do Nagorno-Karabakh, Cáucaso do Sul, e reiterou a sua exigência sobre a retirada de "todos os combatentes estrangeiros" desta região próxima da sua fronteira.

"O Irão acolhe favoravelmente o acordo entre a República do Azerbaijão, a República da Arménia e a Federação da Rússia que conduziu a um cessar-fogo", indica um comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

Teerão pretende que esta trégua "se concretize em medidas definitivas que permitam estabelecer uma paz duradoura no Cáucaso de forma a permitir o regresso da calma e da prosperidade para as populações de todos os países da região e que contribua para apaziguar as atuais inquietudes", acrescenta o texto.