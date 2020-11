Actualidade

Póvoa de Varzim, Porto, 10 nov (2020) - O número de mortes devido ao surto de 'legionella' que está afetar os concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos aumentou hoje para seis, divulgou à Lusa fonte de Administração Regional de Saúde do Norte

A mais recente vítima mortal registou-se hoje no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, onde, de acordo com fonte dessa unidade, já ocorreram no total 4 óbitos e mantêm-se 20 pessoas internadas, mais duas em relação a segunda-feira.

Também no Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim aumentou o número de internamentos devido à doença, com mais dois casos diagnosticados, elevando para 13 o número de pessoas que estão a receber assistência na unidade, onde já se registaram duas mortes, confirmou, também, fonte da unidade poveira.