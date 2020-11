Covid-19

A Via Navegável do Douro (VND) recebeu 225.893 passageiros entre janeiro e outubro, uma quebra de 78% face ao mesmo período de 2019, segundo a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Depois de anos sucessivos de crescimento, o turismo fluvial no Douro sofreu um "duro golpe" por causa da pandemia de covid-19. As embarcações turísticas estiveram paradas entre março e junho/julho e, neste momento, são poucos os operadores que ainda mantêm a atividade.

Segundo dados fornecidos na segunda-feira à agência Lusa pela APDL, entre janeiro e outubro de 2020 transitaram na via navegável 225.893 passageiros, um número que representa uma quebra de 78% face ao período homólogo do ano anterior.