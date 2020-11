Actualidade

A Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) felicitou hoje o Presidente eleito da Guiné-Conacri nas eleições presidenciais de 18 de outubro, Alpha Condé, cujos resultados foram validados pelo Tribunal Constitucional no passado sábado.

"A Comissão da CEDEAO estende as suas calorosas felicitações ao Presidente eleito e deseja-lhe o maior sucesso na sua missão para o benefício dos guineenses e da República da Guiné", refere um comunicado emitido hoje pela organização regional.

No documento, a Comissão da CEDEAO "convida todas as partes" a trabalharem para a preservação da paz, o reforço da coesão social na República da Guiné e para resolverem o seu diferendo através do diálogo".