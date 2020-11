Covid-19

Investigadores da Escola Nacional de Saúde Pública defendem que sintomas ligeiros como obstrução ou corrimento nasal, dor de garganta e dores musculares, devem ser valorizados e considerados suspeitos para a realização de testes à covid-19.

Um artigo de opinião hoje publicado no Barómetro Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) da Universidade Nova, recomenda que sejam alargados os critérios para testagem à covid-19 aos sintomas ligeiros e que seja montada uma nova estratégia de comunicação para a população.

"A definição de caso suspeito deve ser alargada a estes sintomas ligeiros para que a política de testagem seja mais sensível e não deixe passar desapercebidos um grande número de casos que ultrapassam os critérios atualmente definidos na Norma Portuguesa (tosse, febre, dispneia e alterações do olfato e paladar) com impacto relevante na transmissão", preconizam os investigadores, Vasco Ricoca Peixoto, André Vieira, Pedro Aguiar, Alexandre Abrantes do Centro de Investigação em Saúde Pública.