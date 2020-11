Actualidade

O secretário-geral do Congresso Nacional Africano (ANC, na sigla em inglês), partido no poder na África do Sul, foi detido por alegada corrupção, anunciaram hoje as autoridades que investigam a alta corrupção no país.

A ordem de detenção contra Ace Magashule foi emitida pela unidade especial de investigação policial ('Hawks'), no âmbito de uma investigação do Ministério Público sul-africano sobre um controverso concurso de obras públicas no valor de mais de 250 milhões de rands (13,5 milhões de euros) na província do Estado Livre, disse o porta-voz policial Lynda Steyn, citado pela imprensa sul-africana.

O alto quadro político do ANC e ex-governador do partido no poder na província do Estado Livre, interior do país, deverá comparecer sexta-feira em tribunal, adiantou.