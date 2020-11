Actualidade

A sociedade veloz, que mutiplica a informação, falsa ou errada, e reduz as pessoas a um número, sustenta a ação da peça "Maria, a Mãe", que se estreia na quinta-feira no Teatro da Trindade, em Lisboa.

A peça fala sobre as "vicissitudes da família enquanto pilar principal da sociedade e das relações sociais que estabelecemos - sem a situar no espaço, tempo ou definir a sua tipologia -, e esta incapacidade de nos aproximarmos de uma família perfeita", disse à agência Lusa o ator Elmano Sancho, autor do texto e da encenação.

O ator transpõe para o palco pensamentos e sentimentos característicos do trabalho que tem vindo a desenvolver desde 2014, quando se estreou na encenação e foi de imediato premiado ("Misterman", de Enda Walsh), e no qual reflete preocupações que lhe são "inerentes e muito ligadas à conhecida como crise existencialista".