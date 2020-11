Actualidade

O Ministério das Finanças atribuiu hoje "essencialmente aos hospitais EPE", e também a um "perfil intra-anual", o recente aumento dos pagamentos em atraso do Estado a fornecedores, afirmando que estes voltarão "a baixar significativamente" no final do ano.

"O aumento dos pagamentos em atraso registado no mês de setembro decorre essencialmente dos hospitais EPE e tem a ver com um perfil intra-anual, sendo que, no final do ano, os pagamentos em atraso voltam a baixar significativamente", esclarece o ministério tutelado por João Leão numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

Conforme a Lusa noticiou hoje, o Compromisso Pagamento Pontual (CPP) criticou o aumento das dívidas do Estado a fornecedores, registado nos últimos meses, apesar do compromisso assumido pelo Governo para as reduzir, acusando o executivo de "insensibilidade" numa altura em que há empresas "em situações aflitivas de tesouraria".