Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 1% para 4.264,82 pontos no índice PSI20, seguindo o otimismo registado pelo segundo dia consecutivo nas principais bolsas europeias.

Com oito das 17 cotadas do PSI20 em alta e nove em baixa, a Galp voltou a destacar-se nos ganhos ao avançar 7,43% para 8,87 euros, depois de na véspera ter terminado a sessão com uma subida de 17,40%.

O BCP também se distingiu com uma subida de 4,31% para 0,09 euros, a somar ao ganho de 18,92% de segunda-feira.