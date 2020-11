Covid-19

As visitas aos cerca de 200 reclusos das alas H e C do Estabelecimento Prisional de Lisboa, colocados de quarentena devido à covid-19, foram suspensas, mantendo-se contudo as dos advogados, revelaram hoje os Serviços Prisionais.

Em resposta às questões colocadas pela agência Lusa, a Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGRSP) adiantou que na sequência de testes efetuados aos reclusos colocados nos serviços clínicos do Estabelecimento Prisional de Lisboa se recebeu, hoje de manhã, a informação de que "há seis casos positivos à covid 19".

"Estes seis reclusos, embora assintomáticos, foram conforme o protocolado encaminhados para o Hospital Prisional de São João de Deus", esclareceu a DGRSP.