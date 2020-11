Football Leaks

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, repudiou hoje em tribunal a divulgação obtida de forma ilícita pelo 'Football Leaks', apesar de admitir um possível contributo da plataforma eletrónica para uma maior transparência no futebol.

"Essa informação obtida de forma ilegal não deveria ter sido divulgada. Ponto. Se de uma perspetiva global essa informação possa ter sido entendida [para uma maior verdade desportiva], tenho de admitir que possa ter tido alguma influência nesse sentido", afirmou o líder federativo, na audição efetuada na 23.ª sessão do julgamento do processo, a decorrer no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

Através de videoconferência, Fernando Gomes reiterou a defesa da "legalidade a todo o custo" e confirmou só ter tido conhecimento da intrusão alegadamente cometida por Rui Pinto no sistema informático "em agosto ou setembro de 2019", quando foi chamado pela Polícia Judiciária (PJ) para identificar informação que tinha sido encontrada nos dispositivos apreendidos ao criador do 'Football Leaks'.