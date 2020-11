Actualidade

As autoridades angolanas "devem garantir os direitos dos manifestantes de exercerem a liberdade de expressão e de reunião pacífica", protegidos pela Constituição angolana, sublinhou hoje a Amnistia Internacional, em vésperas de várias manifestações convocadas em Angola.

Estão agendadas para esta quarta-feira, dia 11 de novembro, data da independência e do 45.º aniversário de Angola, várias manifestações em todo o país, "em protesto contra o elevado custo de vida e a favor da calendarização das eleições autárquicas", aponta Muleya Mwananyanda, diretora-adjunta para a África Austral da Amnistia Internacional, num comunicado em que recorda que "os últimos protestos pacíficos" no país "foram recebidos com brutalidade policial, com manifestantes agredidos e detidos por nenhuma outra razão que não seja criticar as autoridades".

"A Amnistia acompanhará a situação de perto e documentará quaisquer violações semelhantes", promete Mwananyanda.