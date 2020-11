Covid-19

As federações de andebol, basquetebol, patinagem, voleibol e futebol (pelo futsal) anunciaram hoje a intenção de "alterar a calendarização da sua atividade desportiva agendada para os 121 concelhos" com restrições devido à pandemia de covid-19.

"As federações e os seus clubes, cientes das suas responsabilidades, estão a fazer todos os esforços para alterar a calendarização da sua atividade desportiva agendada para os 121 concelhos, no sentido de acomodar a realização dos jogos e recalendarizar os restantes, para que todos se disputem nos períodos em que não se verifiquem restrições legais à circulação, seguindo assim as orientações das autoridades", pode ler-se na nota hoje divulgada.

As restrições trazidas pelo estado de emergência já levaram a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a marcar para as 11:00 os jogos previstos para o fim de semana de 14 e 15 de novembro.