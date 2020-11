OE2021

O Governo vai lançar um concurso público para a operacionalização do desconto do IVA em consumos nos setores mais afetados pela pandemia no âmbito da medida 'IVAucher', disse à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças.

Os procedimentos para o lançamento do concurso público dirigido às diversas plataformas de pagamento estão em fase de conclusão, adiantou a mesma fonte.

Questionado pela Lusa sobre se o 'IVAucher' vai incluir vários sistemas e/ou instrumentos de pagamento, como as 'fintech', o Ministério das Finanças afirmou que "estão em fase de conclusão os procedimentos para lançar um concurso público para a operacionalização da utilização do desconto decorrente do 'IVAucher' através de meios de pagamento eletrónicos".