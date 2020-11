Actualidade

O PS pediu hoje um "sobressalto das forças progressistas no parlamento" em defesa de políticas sociais com direitos humanos, dirigindo-se ao PSD e CDS-PP, que acusou de serem "partidos vergados às políticas de extrema-direita e do Chega".

Em causa está o acordo de governação de direita na região autónoma dos Açores, que conta com o PSD, o CDS-PP e o PPM, mas também com acordos de incidência parlamentar com o Chega e o Iniciativa Liberal, que pela primeira vez elegeram representação parlamentar na região.

No debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) na área do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que hoje levou a equipa ministerial de Ana Mendes Godinho ao parlamento, o deputado socialista João Paulo Pedrosa aproveitou a sua intervenção para criticar o acordo nos Açores e a aproximação ao partido de André Ventura.