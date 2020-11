Actualidade

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, defendeu hoje a agregação de municípios para gerir o ciclo urbano da água, mas admitiu que alguns projetos de autarquias isoladas devem ter igualmente acesso aos apoios europeus.

"A palavra 'exclusivo' dificilmente me sai da boca, porque há sempre um caso a que nós não podemos deixar de acudir", afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, em Vila Nova de Poiares.

João Pedro Matos Fernandes intervinha, nos Paços do Concelho, na cerimónia que assinalou a entrada em funcionamento de duas ligações de abastecimento de água em alta ao município, no distrito de Coimbra, na sequência de empreitadas da Águas do Centro Litoral (ACL) que traduzem um investimento global de 910 mil euros.