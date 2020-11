Actualidade

O coordenador da Binaural Nodar, Luís Costa, disse hoje que a atribuição do Grande Prémio Europa Nostra ao projeto Rede Tramontana III, que a associação portuguesa lidera, dá força ao trabalho de permanência nos territórios rurais.

O prémio ajudou "a perceber que as pequenas organizações que se dedicam ao património cultural rural, e que trabalham em colaboração à escala europeia, podem produzir resultados relevantes e de elevado impacto", afirmou o responsável, no anúncio do prémio, citado pelo comunicado hoje divulgado pelo Centro Nacional de Cultura, que em Portugal representa a organização Europa Nostra.

O projeto Rede Tramontana III, liderado pela Associação Cultural Binaural Nodar, da região Dão Lafões, que hoje venceu o Grande Prémio Europeu do Património Cultural/Europa Nostra 2020, junta organizações de Portugal, Espanha, França, Itália e Polónia.