Seis pinturas murais na Igreja do Espírito Santo, em Évora, que estavam ocultas e foram colocadas a descoberto por trabalhos de restauro no edifício estão, agora, a ser estudadas pela universidade local, foi hoje divulgado.

"No total, são seis as pinturas murais descobertas, no mês passado, pela empresa que se encontra a reabilitar este monumento religioso unido ao edifício principal da Universidade de Évora (UÉ)", revelou hoje a academia alentejana, em comunicado enviado à agência Lusa.

Estas pinturas murais "encontravam-se ocultas" por pinturas em tela colocadas nas tribunas da nave da igreja, as quais foram retiradas para restauro em ateliê, explicou a UÉ.