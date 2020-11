Covid-19

A Câmara de Ourique considerou hoje inaceitável a autoridade de saúde pública ainda não ter feito testes de despiste do vírus da covid-19 à comunidade da escola que mandou fechar após ter sido detetada a infeção numa funcionária.

Depois de ter sido detetada, no domingo, a infeção pelo vírus da covid-19 na funcionária, que "desempenha funções em contacto com parte significativa do universo escolar", o Centro Escolar de Ourique, no distrito de Beja, que tem jardim-de-infância e 1.º ciclo do ensino básico fechou na segunda-feira por determinação da autoridade de saúde pública e "com a indicação de que a comunidade educativa seria sujeita a testes de despistagem para a avaliação da situação e adoção de medidas", explica o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

No entanto, refere o município, na segunda-feira, não foram feitos os testes de despiste do vírus da covid-19 que "tinham ficado subjacentes ao encerramento preventivo do estabelecimento escolar, surgiram informações difusas sobre a não eventual realização da operação de despistagem e a intenção de reabrir a escola sem iniciativas complementares".