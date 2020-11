Actualidade

O jornalista e escritor Artur Portela, conhecido como Artur Portela Filho, morreu hoje aos 83 anos em Abrantes, disse à agência Lusa fonte da família.

De acordo com a mesma fonte, o autor foi hospitalizado em Abrantes com diagnóstico de pneumonia e infecção com covid-19.

Jornalista, escritor, investigador, Artur Portela nasceu numa família de jornalistas, herdou do pai o nome, mas assinava Artur Portela Filho.