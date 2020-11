Covid-19

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, criticou na terça-feira o "otimismo" da imprensa internacional em relação à nova vacina da Pfizer contra a covid-19, acusando-a de silenciar os avanços das vacinas da Rússia e China.

"Fico feliz que existam vacinas no ocidente, esperamos que seja verdade, e que não seja uma manobra geopolítica", disse.

O Presidente da Venezuela falava no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, durante uma reunião com membros do seu gabinete, transmitida pela televisão estatal venezuelana.