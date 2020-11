Actualidade

Cinco filmes de Portugal e do Brasil integram as listas finalistas do Festival Internacional de Curtas de Macau, informou à Lusa a organização do evento, que decorre de 01 a 08 de dezembro.

O documentário e a ficção dos realizadores Tomás Barão da Cunha e Rodrigo Tavares, respetivamente, 'representam' Portugal na competição.

Guy Charnaux, Lucas H. Rossi Dos Santos, Henrique Amud, Giovanna Giovanini e Rodrigo Boecker são os 'representantes' brasileiros no evento.