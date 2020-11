Covid-19

O arquipélago de Vanuatu, um dos poucos países do mundo poupados até aqui ao novo coronavírus, registou o primeiro caso desde o início da pandemia, anunciaram hoje as autoridades sanitárias.

Em causa está um homem de 23 anos, recentemente regressado dos Estados Unidos, que teve resultado positivo no teste ao novo coronavírus, na terça-feira, enquanto se encontrava em quarentena, informou o Ministério da Saúde.

Como medida de precaução, o homem, proveniente de um país considerado de alto risco, tinha sido isolado de outros passageiros no voo para o arquipélago do Pacífico Sul, de acordo com a mesma fonte.