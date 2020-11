Actualidade

Um sismo de magnitude 5 na escala de Richter foi sentido hoje no noroeste da Macedónia do Norte, perto das fronteiras com a Albânia e a Sérvia, não existindo informação de vítimas ou danos materiais.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica em todo o mundo, o terramoto ocorreu às 04:54, hora local (03:54 em Lisboa), a 8,5 quilómetros de profundidade, com o epicentro a oito quilómetros da localidade de Vrutok, no município de Gostivar, com cerca de mil habitantes.

Não foram registadas réplicas, segundo a mesma fonte.