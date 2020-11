Actualidade

O príncipe Khalifa bin Salman al-Khalifa do Bahrein, que ocupava o cargo de primeiro-ministro do país desde 1971, morreu aos 84 anos, informou hoje a agência de notícias estatal do Bahrein.

A agência de notícias declarou que Al-Khalifa estava a receber tratamento médico na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, sem acrescentar mais detalhes.

O poder e a riqueza do príncipe al-Khalifa podem ser vistos em todos os lugares nesta pequena nação na costa da Arábia Saudita, que abriga a 5.ª Frota da Marinha dos EUA.