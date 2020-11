Actualidade

A Câmara de Castelo Branco vai investir 2,1 milhões de euros na renovação e construção de infraestruturas no bairro do Bonfim, disse hoje à agência Lusa o presidente do município.

"Este é um investimento que vai ao encontro da estratégia que definimos e que vai permitir uma melhoria da qualidade de vida dos residentes daquele bairro", afirmou José Augusto Alves.

As obras no bairro do Bonfim vão decorrer por um período de 480 dias e têm um custo de 2,1 milhões de euros.