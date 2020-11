Actualidade

A longa-metragem "Nós, Os Ursos: O Filme", que se estreia em Portugal na sexta-feira, é a conclusão de uma história que incentiva a empatia e a aceitação das diferenças nas crianças, disse à Lusa o criador Daniel Chong.

"Para mim, fazendo parte de uma minoria na América, os ursos foram sempre uma reflexão de como eu me sentia como um forasteiro, alguém que racialmente não sabia o seu lugar no mundo", explicou o criador, sobre a série animada que passa no Cartoon Network.

"Mas há aqui uma proposta mais alargada, porque todos somos assim, de certa forma. Toda a gente está à procura de uma forma de se encaixar e encontrar aceitação", afirmou. "Essa é a ideia maior que incentiva a empatia. As crianças veem os ursos e entendem que todos nos sentimos assim, mesmo que uns pareçam diferentes".