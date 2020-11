Actualidade

Os acionistas da Media Capital propõem o empresário Mário Ferreira para presidente do grupo e a apresentadora Cristina Ferreira para vogal da administração, proposta que vai ser votada na assembleia-geral de 24 de novembro.

A assembleia-geral esteve inicialmente convocada para 28 de outubro, tendo sido suspensa, encontrando-se agora convocada para 24 de novembro para a continuação dos trabalhos.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Pluris Investments (de Mário Ferreira), Triun, Biz Partners, CIN, Zenithodyssey, Fitas & Essências, DoCasal Investimentos (de Cristina Ferreira) e Manuel José Lemos de Ferreira Lemos, no âmbito do ponto dois da ordem de trabalhos - designação dos órgãos sociais para o mandato 2020-2022 - propõe o empresário como presidente da dona da TVI.