Presidenciais

A pré-candidata presidencial Ana Gomes classificou o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, como "inteiramente político, da ponta dos pés à ponta do cabelo", numa grande entrevista de vida que será publicada em livro brevemente.

A ex-dirigente e eurodeputada socialista lamentou que o responsável máximo do largo do Rato não tenha tido "a coragem de enfrentar o caso" judicial do ex-líder do PS e antigo primeiro-ministro José Sócrates de outra forma, acrescentando que achou o arguido da Operação Marquês "muito pipi, muito galarote" no primeiro contacto.

O livro "Ana Gomes, a vida e o mundo", da autoria do jornalista do Diário de Notícias João Pedro Henriques, tem a chancela da editora Palimpsesto.