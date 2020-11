EUA/Eleições

A segunda volta das duas corridas para senadores na Geórgia, que não ficaram resolvidas a 03 de novembro, irá decidir o controlo do Senado nos próximos anos e definir a capacidade legislativa do Presidente eleito Joe Biden.

Os democratas têm neste momento 48 senadores e os republicanos deverão ficar com 50 quando os resultados forem finalizados e certificados na Carolina do Norte e no Alasca.

As duas corridas ao Senado pela Geórgia não determinaram vencedores a 03 de novembro porque nenhum dos candidatos atingiu os 50% de voto que é preciso obter para vencer.