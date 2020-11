Covid-19

Os deputados do PSD de Leiria alertaram hoje para as "preocupantes situações" ao nível da saúde pública no distrito e questionaram a ministra da Saúde sobre quantos concelhos não têm delegado de saúde e como pretende colmatar o problema.

Numa pergunta entregue na Assembleia da República e dirigida à ministra Marta Temido, os parlamentares começam por dizer que "as unidades de saúde pública são por norma pilares fundamentais no apoio à garantia da saúde pública no território" e, "neste momento pandémico, têm papel fundamental no acompanhamento estratégico de execução do combate" à covid-19.

"O acréscimo de trabalho motivado pelo efeito da pandemia trouxe naturalmente dificuldades para dar resposta atempada às solicitações imediatas, levando em muitos casos a situações de eventual 'burnout' dos profissionais", lê-se no documento.