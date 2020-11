Covid-19

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a suspensão do pagamento do serviço da dívida decidida pelos países do G-20 permita poupar oito milhões de euros no Orçamento cabo-verdiano de 2020, equivalente a 0,5% do PIB.

A estimativa consta do relatório completo do FMI à segunda avaliação à ajuda técnica, aprovada em outubro, do Instrumento de Coordenação de Políticas (PCI, na sigla em inglês) em vigor desde 2019, e que garante que, apesar das consequências económicas da pandemia de covid-19, as necessidades orçamentais do Estado de Cabo Verde para este ano estão "totalmente cobertas".

Essa cobertura, segundo o FMI, é garantida com a suspensão do serviço da dívida (DSSI), sob iniciativa do G-20, totalizando 890 milhões de escudos (quase 8,1 milhões de euros), equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) cabo-verdiano.