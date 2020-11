Covid-19

O número de mortes do surto de covid-19 no Lar Mansão de São José, em Beja, subiu para 10, com a morte de mais duas utentes, disse hoje à agência Lusa a presidente da unidade local de saúde.

As duas idosas que morreram estavam internadas numa enfermaria da área dedicada à covid-19 no hospital de Beja, precisou a presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), Conceição Margalha.

Segundo a responsável, só uma das utentes infetadas no surto no lar continua internada no hospital de Beja e todas as outras que estiveram internadas e sobreviveram já tiveram alta relacionada com a doença covid-19 e estão no lar.