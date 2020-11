Covid-19

A Sociedade Portuguesa de Pneumologia afirmou que os hospitais mantêm as consultas, apesar do elevado número de internamentos por covid-19, mas admite que possam não ser suficientes para as necessidades por que há muitos recursos "completamente focalizados" na pandemia.

"Neste período em que temos uma vaga [de covid-19] que está a ter muitos infetados e muitos internamentos, os hospitais, apesar de tudo, têm uma componente que continua a funcionar", disse à agência Lusa o presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), António Morais.

As consultas vão-se mantendo, há doentes a serem consultados.