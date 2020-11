Covid-19

O presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) advertiu hoje que estão a chegar às urgências dos hospitais pessoas com um ligeiro cansaço e uma diabetes "extremamente descompensada", que normalmente corresponde a um diagnóstico de covid-19.

"Estas pessoas deveriam ter ido ao centro de saúde, deveriam ter sido logo encaminhadas no tratamento da diabetes, e provavelmente não teriam necessidade de internamento. Poderiam ter ficado em casa com uma supervisão online ou telefónico por parte do médico", adiantou à agência Lusa José Manuel Boavida, sublinhando que nestes casos "os médicos e enfermeiros são absolutamente necessários e imprescindíveis".

Durante o período de quarentena obrigatória, estima-se que entre 10 a 20 mil pessoas não conseguiram ter acesso a um diagnóstico e intervenção precoces, que é aquilo que mais permite evitar complicações e internamentos.