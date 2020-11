Actualidade

Centenas de jovens tentaram hoje sair à rua em Luanda para uma manifestação proibida pelas autoridades angolanas, que os persegue pelos bairros adjacentes na estrada de Catete.

Antes das 11:00, hora para que estava agendada a manifestação proibida, os jovens tentaram aproximar-se do local combinado, junto ao cemitério de Santa Ana, de onde deveriam sair em direção ao centro da cidade, mas foram impedidos pelas barreiras que a polícia havia instalado na zona.

Gritando palavras de ordem como "a polícia é do povo não é do MPLA" ou cantando o hino nacional angolano numa atitude de confronto com as autoridades, os jovens foram alvo de cargas policiais, com recurso a balas de borracha e gás lacrimogéneo, e fugiram para os bairros adjacentes da zona.