Rui Almeida deixou hoje o comando técnico do Gil Vicente, anunciou o 17.º e penúltimo classificado da I Liga portuguesa de futebol.

"O Gil Vicente Futebol Clube comunica que chegou a acordo com o treinador Rui Almeida e sua equipa técnica para a rescisão do vínculo contratual entre as partes", lê-se no sítio oficial do emblema de Barcelos na Internet.

Após sete jornadas, o Gil Vicente ocupa o 17.º e penúltimo lugar do campeonato, com os mesmos cinco pontos do Farense, 16.º.