Actualidade

O Presidente da República pediu hoje que seja prestada "a justiça devida" às Forças Armadas, dando-se prioridade aos recursos humanos efetivos e ao seu estatuto, com "atenção equiparável" à que foi dada às magistraturas.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem numa cerimónia comemorativa do 102.º aniversário do Armistício da Grande Guerra, do 99.º aniversário da Liga de Combatentes e do 46.º aniversário do fim da Guerra do Ultramar.

Numa intervenção junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Lisboa, o chefe de Estado chamou também à atenção para a aplicação do Estatuto do Antigo Combatente aprovado em julho na Assembleia da República, que disse ser "um esboço a merecer concretização".