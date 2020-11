Covid-19

O número de mortes do segundo surto de covid-19 no hospital de Beja subiu para quatro e o total de infetados para 34, disse hoje à Lusa a presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

A quarta vítima mortal é uma idosa de 82 anos que fazia parte do grupo de doentes infetados no surto, precisou Conceição Margalha.

A responsável confirmou mais três casos de infeção pelo vírus que provoca a doença covid-19 relacionados com o surto, sendo dois de profissionais e um de um doente internado.