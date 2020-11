Covid-19

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, avisou hoje que a recuperação económica da pandemia de covid-19 poderá ser "turbulenta" e dependente do ritmo de distribuição de uma vacina.

"Infelizmente a recuperação económica da emergência pandémica pode muito bem ser turbulenta. Estamos a assistir a um forte ressurgimento do vírus e isto introduziu uma nova dinâmica", disse Christine Lagarde na abertura do Fórum do BCE sobre Bancos Centrais, que decorre este ano virtualmente devido à pandemia.

No evento, que normalmente se realiza em Sintra, no distrito de Lisboa, Lagarde acrescentou que a recuperação económica "pode não ser linear, mas sim irregular, em 'para-arranca', e contingente ao ritmo de distribuição da vacina".