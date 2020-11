Actualidade

O correspondente da Reuters em Angola foi hoje agredido pela polícia e viu o seu material de trabalho destruído, durante a tentativa de uma manifestação organizada por jovens ativistas para reclamar melhores condições de vida.

A informação foi avançada à Lusa pelo próprio jornalista, que diz ter sido detido por alguns minutos pela polícia, apesar de ter se identificado, entretanto, solto alguns instantes depois.

"Estava identificado, mostrei o meu passe, levantei as mãos, mesmo assim eles partiram para agressão, quase partiam a câmara e detiveram-me por alguns minutos", disse Lee Bogotá, que ficou com marcas no corpo devido às agressões.