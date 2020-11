Covid-19

Milhões de crianças, especialmente na Nigéria, o país mais populoso de África, correm o risco de não serem vacinadas contra a poliomielite e o sarampo devido à covid-19, advertiram hoje a UNICEF e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

"É essencial enfrentar a pandemia global da covid-19. No entanto, outras doenças mortais", como a poliomielite e o sarampo, "também ameaçam a vida de milhões de crianças em algumas das partes mais pobres do mundo", advertiu o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a OMS, através de uma declaração conjunta emitida hoje em Abuja, a capital nigeriana.

Nos últimos anos, tem havido "um ressurgimento global de sarampo, com epidemias em curso em todas as regiões do mundo". As lacunas na cobertura da imunização foram ainda agravadas em 2020 pelo covid-19", segundo a UNICEF e a OMS, que apelam a uma "ação urgente" por parte dos doadores e decisores políticos mundiais.