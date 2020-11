Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, declarou hoje que os concursos para a contratação de funcionários públicos, mais de 100 desde as recentes eleições, centram-se sobretudo nas áreas de saúde e educação.

Sublinhando aos jornalistas que os concursos "decorrem nos termos da lei" e não são "nomeações" políticas, o ainda chefe do executivo reconheceu que o próximo governo, liderado pelo PSD, "poderá tomar as decisões que melhor entender" sobre a matéria.

"Não estamos a falar de nomeações, que aliás não ocorreram exatamente pelo sentido de responsabilidade que julgo que deve haver nessas coisas", considerou ainda Vasco Cordeiro, falando após um encontro com José Manuel Bolieiro, líder do PSD nos Açores e presidente indigitado do próximo executivo regional.