A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, sinalizou que nas próximas semanas será conhecida a substância da recalibração das medidas de política monetária da instituição, de forma a reagir à pandemia de covid-19.

Assinalando que "é importante assegurar que as condições de financiamento permanecem favoráveis" para os soberanos, Christine Lagarde apontou, no encerramento do discurso de abertura do Fórum do BCE, que devem surgir novidades nas próximas semanas.

"O Conselho de Governadores anunciou no mês passado que iremos recalibrar os nossos instrumentos", tendo sido "unânime no seu compromisso de assegurar que as condições permanecem favoráveis para apoiar a atividade económica.