TAP

A administração da TAP inicia na quinta-feira um conjunto de reuniões técnicas com a Comissão de Trabalhadores e os sindicatos sobre o plano de reestruturação da companhia aérea que será apresentado a Bruxelas.

As reuniões com os representantes dos trabalhadores decorrem no âmbito do processo de reestruturação da companhia, cuja primeira fase do plano está já concluída, segundo o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Na quinta-feira, decorrem as reuniões com o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) e a Comissão de Trabalhadores, conforme confirmaram à Lusa as entidades.