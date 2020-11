Covid-19

A União de Associações do Comércio e Serviços (UACS) considerou hoje que o apoio da Câmara Municipal de Lisboa para o comércio e restauração é uma "bomba de oxigénio" no contexto da pandemia, por ser atribuído já em dezembro.

"Tendo em conta as novas restrições do Governo [no âmbito do estado de emergência devido à pandemia de covid-19], esta notícia do município de Lisboa veio abrandar os medos dos empresários destes setores que poderiam estar prestes a desistir", afirmou a presidente da UACS, Lourdes Fonseca, destacando o objetivo do executivo camarário de "chegar mais rapidamente às empresas e no tempo certo".

Em causa está o anúncio de um programa para o comércio e restauração da capital, no valor de 20 milhões de euros, com apoios a fundo perdido entre quatro e oito mil euros, a pagar a partir de dezembro.