Covid-19

Os restaurantes da Mealhada, conhecidos por servirem o leitão assado da Bairrada, anteveem um cenário catastrófico na faturação se o concelho vier a ser incluído na lista dos municípios mais afetados pela pandemia da covid-19.

O presidente da Câmara deste município do distrito de Aveiro, Rui Marqueiro, lançou inclusivamente um apelo às mais altas figuras do Estado para que o horário de funcionamento nos fins de semana de confinamento fosse estendido até às 15:00, antevendo a inclusão do concelho naquela lista.

Já hoje, o primeiro-ministro, António Costa, afastou essa possibilidade.